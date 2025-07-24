ФАБ-250 по застройке в центре Харькова: 22 пострадавших, горит предприятие 📹
Двумя КАБами ударила авиация РФ по Харькову после 11:00.
Дополнено в 12:25. До 22 возросло количество пострадавших в Харькове.
Дополнено в 12:20. Двумя бомбами ФАБ-250, предварительно, атаковали россияне, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. По его данным, известно о 18 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка.
«На месте работают кареты «скорой помощи», они везде возле домов. Сейчас осуществляем поквартирный обход этих домов. То есть могут быть еще пострадавшие, которые находятся в своих квартирах», — сказал мэр.
По его словам, в результате атаки разбиты предприятие легкой промышленности и трансформаторная подстанция.
«Сотрудники ГСЧС тушат пожар, который возник на этом предприятии легкой промышленности. Наши коммунальные службы полностью задействованы. Очень много разбитых окон. Предварительно, пострадали десять многоэтажных жилых домов», — проинформировал мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Дополнено в 12:04. До 16 возросло количество пострадавших. Среди них 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс. Спасательная операция продолжается.
Дополнено в 11:35. Количество пострадавших возросло до трех.
Дополнено в 11:31. На эту минуту известно об одной пострадавшей — 27-летней женщине.
Дополнено в 11:23. Один из КАБов упал рядом с многоэтажным домом. Горят около 15 авто. Вторая бомба ударила по гражданскому предприятию, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.
11:13. Два взрыва прогремели в Харькове после 11:00. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов в направлении города.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что, предварительно, два КАБа ударили по жилой застройке в центре, это Шевченковский район.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, кабы, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 12:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двумя КАБами ударила авиация РФ по Харькову после 11:00.".