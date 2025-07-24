ФАБ-250 по застройке в центре Харькова: 22 пострадавших, горит предприятие 📹

Двумя КАБами ударила авиация РФ по Харькову после 11:00.

Дополнено в 12:25. До 22 возросло количество пострадавших в Харькове.

Дополнено в 12:20. Двумя бомбами ФАБ-250, предварительно, атаковали россияне, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. По его данным, известно о 18 пострадавших, среди которых 10-летняя девочка.

«На месте работают кареты «скорой помощи», они везде возле домов. Сейчас осуществляем поквартирный обход этих домов. То есть могут быть еще пострадавшие, которые находятся в своих квартирах», — сказал мэр.

По его словам, в результате атаки разбиты предприятие легкой промышленности и трансформаторная подстанция.

«Сотрудники ГСЧС тушат пожар, который возник на этом предприятии легкой промышленности. Наши коммунальные службы полностью задействованы. Очень много разбитых окон. Предварительно, пострадали десять многоэтажных жилых домов», — проинформировал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Дополнено в 12:04. До 16 возросло количество пострадавших. Среди них 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс. Спасательная операция продолжается.

Дополнено в 11:35. Количество пострадавших возросло до трех.

Дополнено в 11:31. На эту минуту известно об одной пострадавшей — 27-летней женщине.

Дополнено в 11:23. Один из КАБов упал рядом с многоэтажным домом. Горят около 15 авто. Вторая бомба ударила по гражданскому предприятию, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

11:13. Два взрыва прогремели в Харькове после 11:00. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов в направлении города.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что, предварительно, два КАБа ударили по жилой застройке в центре, это Шевченковский район.