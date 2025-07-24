О мощных «прилетах» по энергообъекту на Харьковщине сообщил Терехов (видео)

Этой ночью в Харьковской области военные РФ атаковали энергетический объект, сообщил в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Ночь прошла в Харькове более-менее спокойно, звучала воздушная тревога, но в области были «прилеты», и такие мощные «прилеты» по энергетическому объекту, который расположен в Харьковской области», — сказал Терехов.

Мэр напомнил, что последние атаки на Харьков были во вторник, 22 июля. Зафиксировали попадания двух БпЛА «Черника» — в парк в Индустриальном районе и в частное хозяйство. Последний не сдетонировал, поэтому разрушений не было. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

«Чем «Черника» отличается от других дронов, будут комментировать военные, которые подробнее это понимают. Но любой дрон, который несет заряд, является очень опасным для жизни людей. И когда раздается воздушная тревога в Харькове, нужно быть очень и очень осторожными», — призвал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»