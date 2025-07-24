Про потужні «прильоти» по енергооб’єкту на Харківщині повідомив Терехов 📹

Цієї ночі на Харківщині військові РФ атакували енергетичний об’єкт, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Ніч пройшла у Харкові більш-менш спокійно, лунала повітряна тривога, але в області були “прильоти”, і такі потужні “прильоти” по енергетичному об’єкту, який розташований в Харківській області», – сказав Терехов.

Мер нагадав, що останні атаки на Харків були у вівторок, 22 липня. Зафіксували влучання двох БпЛА «Черника» – до парку в Індустріальному районі та у приватне господарство. Останній не здетонував, тож руйнувань не було. В обох випадках минулося без потерпілих.

«Чим “черника” відрізняється від інших дронів, будуть коментувати військові, які детальніше це розуміють. Але будь-який дрон, який несе заряд, є дуже небезпечним для життя людей. І коли лунає повітряна тривога в Харкові, потрібно бути дуже й дуже обережними“, – закликав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”