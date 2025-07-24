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Про потужні «прильоти» по енергооб’єкту на Харківщині повідомив Терехов 📹

Події 10:15   24.07.2025
Олена Нагорна
Про потужні «прильоти» по енергооб’єкту на Харківщині повідомив Терехов 📹

Цієї ночі на Харківщині військові РФ атакували енергетичний об’єкт, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Ніч пройшла у Харкові більш-менш спокійно, лунала повітряна тривога, але в області були “прильоти”, і такі потужні “прильоти” по енергетичному об’єкту, який розташований в Харківській області», – сказав Терехов.

Мер нагадав, що останні атаки на Харків були у вівторок, 22 липня. Зафіксували влучання двох БпЛА «Черника» – до парку в Індустріальному районі та у приватне господарство. Останній не здетонував, тож руйнувань не було. В обох випадках минулося без потерпілих.

«Чим “черника” відрізняється від інших дронів, будуть коментувати військові, які детальніше це розуміють. Але будь-який дрон, який несе заряд, є дуже небезпечним для життя людей. І коли лунає повітряна тривога в Харкові, потрібно бути дуже й дуже обережними“, – закликав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 10:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї ночі на Харківщині військові РФ атакували енергетичний об’єкт, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".