Про потужні «прильоти» по енергооб’єкту на Харківщині повідомив Терехов 📹
Цієї ночі на Харківщині військові РФ атакували енергетичний об’єкт, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
«Ніч пройшла у Харкові більш-менш спокійно, лунала повітряна тривога, але в області були “прильоти”, і такі потужні “прильоти” по енергетичному об’єкту, який розташований в Харківській області», – сказав Терехов.
Мер нагадав, що останні атаки на Харків були у вівторок, 22 липня. Зафіксували влучання двох БпЛА «Черника» – до парку в Індустріальному районі та у приватне господарство. Останній не здетонував, тож руйнувань не було. В обох випадках минулося без потерпілих.
«Чим “черника” відрізняється від інших дронів, будуть коментувати військові, які детальніше це розуміють. Але будь-який дрон, який несе заряд, є дуже небезпечним для життя людей. І коли лунає повітряна тривога в Харкові, потрібно бути дуже й дуже обережними“, – закликав Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 10:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї ночі на Харківщині військові РФ атакували енергетичний об’єкт, повідомив в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.".