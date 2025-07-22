Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував
У Нацполіції повідомили, куди прилетіли дрони окупантів вдень 22 липня в Харкові, а також про наслідки ударів.
“22 липня під час чергової атаки на Харків зафіксовано падіння двох ворожих БпЛА в Індустріальному районі міста. На щастя, ніхто з громадян не постраждав. Один із безпілотників впав у парку відпочинку та вибухнув. Інший – на території приватного домоволодіння, де не здетонував”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Той із безпілотників, який упав без детонації, знешкоджували вибухотехніки поліції. Для цього на території, куди впала ворожа техніка, здійснили огляд, зняли уламки з даху будинку, а бойову частину знешкодили.
У поліції не уточнили тип безпілотників, якими атакували росіяни. Раніше мер Харкова Ігор Терехов інформував, що це були дві “черники”.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 18:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нацполіції повідомили, куди прилетіли дрони окупантів вдень 22 липня в Харкові, а також про наслідки ударів".