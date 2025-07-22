Live
  • Вт 22.07.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.79

Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував

Події 18:44   22.07.2025
Оксана Горун
Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував

У Нацполіції повідомили, куди прилетіли дрони окупантів вдень 22 липня в Харкові, а також про наслідки ударів.

“22 липня під час чергової атаки на Харків зафіксовано падіння двох ворожих БпЛА в Індустріальному районі міста. На щастя, ніхто з громадян не постраждав. Один із безпілотників впав у парку відпочинку та вибухнув. Інший – на території приватного домоволодіння, де не здетонував”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Той із безпілотників, який упав без детонації, знешкоджували вибухотехніки поліції. Для цього на території, куди впала ворожа техніка, здійснили огляд, зняли уламки з даху будинку, а бойову частину знешкодили.

БпЛА Чорниця впав у Харкові

У поліції не уточнили тип безпілотників, якими атакували росіяни. Раніше мер Харкова Ігор Терехов інформував, що це були дві “черники”.

Читайте також: З пінопласту та з самонаведенням. Усе про БпЛА “Черника-2”, що вдарив по Харкову

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував
Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував
22.07.2025, 18:44
“Наслідки можуть бути трагічними” – Немічев виступив проти ХарківПрайду
“Наслідки можуть бути трагічними” – Немічев виступив проти ХарківПрайду
22.07.2025, 18:26
Харків відвідали голови дипломатії Франції та України: що їм показував Терехов
Харків відвідали голови дипломатії Франції та України: що їм показував Терехов
22.07.2025, 18:02
Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: як голосували харківські нардепи
Законопроєкт №12414 “проти НАБУ”: як голосували харківські нардепи
22.07.2025, 17:36
Два «прильоти» російських БпЛА «Черника» зафіксували в Харкові – Терехов
Два «прильоти» російських БпЛА «Черника» зафіксували в Харкові – Терехов
22.07.2025, 17:09
На Харківщині тривають два бої, ще одну атаку росіян відбили – Генштаб ЗСУ
На Харківщині тривають два бої, ще одну атаку росіян відбили – Генштаб ЗСУ
22.07.2025, 17:01

Новини за темою:

14:08
Хороші новини повідомив “Ахіллес”: що отримали захисники Харківщини
21:18
Новини Харкова – головне за 19 липня: просування РФ, скандал нардепа й ХОВА
11:10
Новий дрон «Черника» вдарив по Харкову – що про нього відомо розповів Терехов
07:25
Вночі харків’яни чули вибухи – що це було
21:22
Новини Харкова — головне 28 червня: махінації на фортифікаціях, чули вибухи

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вибух у парку відпочинку в Харкові: влучив БпЛА, ще один не здетонував»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 18:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нацполіції повідомили, куди прилетіли дрони окупантів вдень 22 липня в Харкові, а також про наслідки ударів".