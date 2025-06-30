Із пінопласту і з самонаведенням. Все про БпЛА Черника-2, що вдарив по Харкову
Згадки про дрон «Черника-2» з’явилися близько місяця тому, хоча росіяни виготовляють їх від 2022 року.
З повідомлень російських мілброгерів відомо, що БпЛА «Черника» постачають від 2022 року, і в російській армії їх уже близько 4500 дронів. Але розповіли про цей вид озброєння відносно нещодавно.
Дрон «Черника-2» створили за типом БпЛА «Летюче крило» з пінопласту. Виробляє їх «Корпорація інноваційних технологій».
Дрон «Черника-1» оснащений бойовою частиною вагою 0,7 кг із можливістю активації через заданий час.
БпЛА «Черника-2» у модернізованій версії має бойову частину 3,5 кг.
Обидва дрони стійкі до впливу РЕБ.
БпЛА «Черника-2» створили для поразки будівель, бліндажів, техніки та живої сили противника. Дрон в автоматичному режимі летить до мети за заданими координатами. Наприкінці польоту удар коригує оператор. Дальність польоту БпЛА «Черника-2» за добрих умов може сягати 100 км.
БпЛА «Черника-1» до 80 км.
Висота польоту БпЛА «Черника-2» з максимальним навантаженням до 1 км. Час польоту – до 1,5 години. Без навантаження до 2 годин. Швидкість польоту від 60 км/год до 75 км/год.
Обидві моделі дрона запускають із рук або з катапульти.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Черника-2, дрон, росіяни, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 18:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Згадки про дрон «Черника-2» з’явилися близько місяця тому, хоча росіяни виготовляють їх від 2022 року.".