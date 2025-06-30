Новий дрон «Черника» вдарив по Харкову – що про нього відомо розповів Терехов
За минулий тиждень Харків пережив 16 ворожих атак, повідомив мер Ігор Терехов.
Найчастіше по місту били “шахеди”, проте цього тижня фахівці зафіксували БпЛА нового типу. Дрон “черника” прилетів по Харкову вперше.
“Цей дрон схожий за потужністю бойової частини на «молнию», але має іншу конструкцію. Внаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі”, – пояснив міський голова.
За тиждень постраждали четверо людей, серед них одна дитина. “Прилітало” по Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Пошкоджені приватні будинки та підприємства.
“За цей період тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (43%) меншою, ніж у середньому по області”, – зазначив мер.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень Харків пережив 16 ворожих атак, повідомив мер Ігор Терехов.".