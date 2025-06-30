“Прильоти” під Харковом: у прокуратурі показали наслідки (фото)
Росіяни били по передмістю Харкова з 01:10 до 01:40, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.
Безпілотники прилетіли по двох населених пунктах області – Дергачах та Пісочину.
“Так, у м. Дергачі пошкоджено цивільні підприємства та адміністративні будівлі. На місцях ворожих атак спалахнули пожежі. На щастя, ніхто з людей не постраждав“, – зазначили правоохоронці.
Також під удари потрапив і Пісочин. Вісім людей, зокрема – восьмирічний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджені СТО, авто, приватні будинки, господарські будівлі. На місці “прильотів” почалися пожежі.
Попередньо правоохоронці встановили, що росіяни запустили по області БпЛА “Герань-2”.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 10:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни били по передмістю Харкова з 01:10 до 01:40, уточнили у Харківській обласній прокуратурі.".