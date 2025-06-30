«Прилеты» под Харьковом: в прокуратуре показали последствия (фото)
Россияне били по пригороду Харькова с 01:10 до 01:40, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.
Беспилотники прилетели по двум населенным пунктам области – Дергачам и Песочину.
«Так, в г. Дергачи повреждены гражданские предприятия и административные здания. На местах вражеских атак вспыхнули пожары. К счастью, никто из людей не пострадал», – отметили правоохранители.
Также под удары попал и Песочин. Восемь людей, в том числе – восьмилетний мальчик, получили острую реакцию на стресс. Кроме того, повреждены СТО, авто, частные дома, хозпостройки. На месте «прилетов» начались пожары.
Предварительно, правоохранители установили, что россияне запустили по области БпЛА «Герань-2».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилеты, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 10:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне били по пригороду Харькова с 01:10 до 01:40, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.".