«Прилеты» под Харьковом: в прокуратуре показали последствия (фото)

Россияне били по пригороду Харькова с 01:10 до 01:40, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

Беспилотники прилетели по двум населенным пунктам области – Дергачам и Песочину.

«Так, в г. Дергачи повреждены гражданские предприятия и административные здания. На местах вражеских атак вспыхнули пожары. К счастью, никто из людей не пострадал», – отметили правоохранители.

Также под удары попал и Песочин. Восемь людей, в том числе – восьмилетний мальчик, получили острую реакцию на стресс. Кроме того, повреждены СТО, авто, частные дома, хозпостройки. На месте «прилетов» начались пожары.

Предварительно, правоохранители установили, что россияне запустили по области БпЛА «Герань-2».