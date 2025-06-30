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«Прилеты» под Харьковом: в прокуратуре показали последствия (фото)

Происшествия 10:55   30.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Прилеты» под Харьковом: в прокуратуре показали последствия (фото)

Россияне били по пригороду Харькова с 01:10 до 01:40, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

Беспилотники прилетели по двум населенным пунктам области – Дергачам и Песочину.

Обстрел пригорода Харькова 30 июня 2025

«Так, в г. Дергачи повреждены гражданские предприятия и административные здания. На местах вражеских атак вспыхнули пожары. К счастью, никто из людей не пострадал», – отметили правоохранители.

Обстрел пригорода Харькова 30 июня 2025

Также под удары попал и Песочин. Восемь людей, в том числе – восьмилетний мальчик, получили острую реакцию на стресс. Кроме того, повреждены СТО, авто, частные дома, хозпостройки. На месте «прилетов» начались пожары.

Обстрел пригорода Харькова 30 июня 2025

Предварительно, правоохранители установили, что россияне запустили по области БпЛА «Герань-2».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 10:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне били по пригороду Харькова с 01:10 до 01:40, уточнили в Харьковской областной прокуратуре.".