Под обстрелами на Харьковщине погибли двое людей, пострадал ребенок
О том, где в течение суток «прилетело» на Харьковщине, сообщил утром 30 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Песочин пострадали мужчины 71, 66 и 35 лет, 69-летняя и 65-летняя женщины и 6-летний мальчик; в г. Купянск погиб 50-летний мужчина, получил ранения 37-летний мужчина; в с. Ольховатка погиб 60-летний мужчина, пострадал 59-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.
В течение суток россияне выпустили по Харьковщине:
▪️64 неуправляемые авиационные ракеты;
▪️8 КАБ;
▪️13 БпЛА типа «Шахед»;
▪️11 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Молния».
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪️ В Харьковском районе повреждены СТО, частный дом, 6 автомобилей (пос. Песочин), 2 складских здания, остекление многоэтажного дома (г. Дергачи);
▪️ В Купянском районе повреждена квартира, детсад, гараж (г. Купянск), 8 домов, автомобиль (с. Ольховатка);
▪️ В Чугуевском районе повреждено здание санатория (с. Курортное).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 08:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток «прилетело» на Харьковщине, сообщил утром 30 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.".