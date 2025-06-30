Под обстрелами на Харьковщине погибли двое людей, пострадал ребенок

О том, где в течение суток «прилетело» на Харьковщине, сообщил утром 30 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В пос. Песочин пострадали мужчины 71, 66 и 35 лет, 69-летняя и 65-летняя женщины и 6-летний мальчик; в г. Купянск погиб 50-летний мужчина, получил ранения 37-летний мужчина; в с. Ольховатка погиб 60-летний мужчина, пострадал 59-летний мужчина», – уточнил начальник ХОВА.

В течение суток россияне выпустили по Харьковщине:

▪️64 неуправляемые авиационные ракеты;

▪️8 КАБ;

▪️13 БпЛА типа «Шахед»;

▪️11 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Молния».

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️ В Харьковском районе повреждены СТО, частный дом, 6 автомобилей (пос. Песочин), 2 складских здания, остекление многоэтажного дома (г. Дергачи);

▪️ В Купянском районе повреждена квартира, детсад, гараж (г. Купянск), 8 домов, автомобиль (с. Ольховатка);

▪️ В Чугуевском районе повреждено здание санатория (с. Курортное).