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Під обстрілами на Харківщині загинули двоє людей, постраждала дитина

Події 08:48   30.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Під обстрілами на Харківщині загинули двоє людей, постраждала дитина

Про те, де протягом доби прилетіло на Харківщині, повідомив вранці 30 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У сел. Пісочин постраждали чоловіки 71, 66 і 35 років, 69-річна і 65-річна жінки та 6-річний хлопчик; у м. Куп’янськ загинув 50-річний чоловік, зазнав поранень 37-річний чоловік; у с. Вільхуватка загинув 60-річний чоловік, постраждав 59-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА.

Протягом доби росіяни випустили по Харківщині:

▪️64 некеровані авіаційні ракети;

▪️8 КАБ;

▪️13 БпЛА типу «Шахед»;

▪️11 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молния».

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджена СТО, приватний будинок, 6 автомобілів (сел. Пісочин), 2 складські будівлі, скління багатоповерхового будинку (м. Дергачі);

▪️у Куп’янському районі пошкоджена квартира, дитсадок, гараж (м. Куп’янськ), 8 будинків, автомобіль (с. Вільхуватка); 

▪️у Чугуївському районі пошкоджена будівля санаторію (с. Курортне).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 08:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби прилетіло на Харківщині, повідомив вранці 30 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".