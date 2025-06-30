Під обстрілами на Харківщині загинули двоє людей, постраждала дитина

Про те, де протягом доби прилетіло на Харківщині, повідомив вранці 30 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Пісочин постраждали чоловіки 71, 66 і 35 років, 69-річна і 65-річна жінки та 6-річний хлопчик; у м. Куп’янськ загинув 50-річний чоловік, зазнав поранень 37-річний чоловік; у с. Вільхуватка загинув 60-річний чоловік, постраждав 59-річний чоловік”, – написав начальник ХОВА.

Протягом доби росіяни випустили по Харківщині:

▪️64 некеровані авіаційні ракети;

▪️8 КАБ;

▪️13 БпЛА типу «Шахед»;

▪️11 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Молния».

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджена СТО, приватний будинок, 6 автомобілів (сел. Пісочин), 2 складські будівлі, скління багатоповерхового будинку (м. Дергачі);

▪️у Куп’янському районі пошкоджена квартира, дитсадок, гараж (м. Куп’янськ), 8 будинків, автомобіль (с. Вільхуватка);

▪️у Чугуївському районі пошкоджена будівля санаторію (с. Курортне).