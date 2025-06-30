Вночі харків’яни чули вибухи – що це було
Вибухи пролунали близько 1:10.
Незабаром мер Ігор Терехов повідомив, що звуки лунають із області.
“Вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста“, – написав міський голова.
Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог б’є безпілотниками та закликав мешканців залишатися в укриттях.
“Загроза ударних БпЛА для міста зберігається“, – зазначив начальник ХОВА.
Потім стали відомі і наслідки обстрілу:
▪️ с. Пісочин, Харківський район. Внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджена будівля СТО з подальшим загорянням.
▪️ с. Куротне, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна будівля. Спалахнула пожежа.
▪️ м. Дергачі, Харківський район. Внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА пошкоджена будівля з подальшим загорянням.
Також Синєгубов поінформував, що в результаті удару по Пісочину поранення отримали четверо людей.
“Постраждалим надається вся необхідна допомога”, – додав Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, вибухи, обстріл, прилет, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 07:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пролунали близько 1:10.".