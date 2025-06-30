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Вночі харків’яни чули вибухи – що це було

Події 07:25   30.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі харків’яни чули вибухи – що це було

Вибухи пролунали близько 1:10.

Незабаром мер Ігор Терехов повідомив, що звуки лунають із області.

Вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста“, – написав міський голова.

Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог б’є безпілотниками та закликав мешканців залишатися в укриттях.

Загроза ударних БпЛА для міста зберігається“, – зазначив начальник ХОВА.

Потім стали відомі і наслідки обстрілу:

▪️ с. Пісочин, Харківський район. Внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджена будівля СТО з подальшим загорянням. 

▪️ с. Куротне, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна будівля. Спалахнула пожежа.

▪️ м. Дергачі, Харківський район. Внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА пошкоджена будівля з подальшим загорянням.

Також Синєгубов поінформував, що в результаті удару по Пісочину поранення отримали четверо людей.

“Постраждалим надається вся необхідна допомога”, – додав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 07:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пролунали близько 1:10.".