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БпЛА «Молния-2» знайшов у себе на городі чоловік у Харкові

Події 21:06   29.06.2025
Оксана Якушко
БпЛА «Молния-2» знайшов у себе на городі чоловік у Харкові

БпЛА “Молния-2” не здетонував, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові власником приватного домоволодіння на городі було виявлено ворожий БпЛА типу «Молнія-2», який не здетонував», – доповів Синєгубов.

Згодом сапери ДСНС знешкодили дрон.

Пошкоджень і постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 21:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "БпЛА “Молния-2” не здетонував, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".