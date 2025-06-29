БпЛА «Молния-2» знайшов у себе на городі чоловік у Харкові
БпЛА “Молния-2” не здетонував, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У Харкові власником приватного домоволодіння на городі було виявлено ворожий БпЛА типу «Молнія-2», який не здетонував», – доповів Синєгубов.
Згодом сапери ДСНС знешкодили дрон.
Пошкоджень і постраждалих немає.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Молния, огород, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 21:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "БпЛА “Молния-2” не здетонував, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".