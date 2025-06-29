БпЛА «Молния-2» знайшов у себе на городі чоловік у Харкові

БпЛА “Молния-2” не здетонував, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові власником приватного домоволодіння на городі було виявлено ворожий БпЛА типу «Молнія-2», який не здетонував», – доповів Синєгубов.

Згодом сапери ДСНС знешкодили дрон.

Пошкоджень і постраждалих немає.

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