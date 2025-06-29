БпЛА «Молния-2» нашел у себя на огороде мужчина в Харькове
Фото: reibert.info
БпЛА «Молния-2» не сдетонировал, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове владельцем частного домовладения на огороде был обнаружен враждебный БПЛА типа «Молния-2», который не сдетонировал», – доложил Синегубов.
Впоследствии саперы ГСЧС обезвредили дрон.
Повреждений и пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, огород, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 21:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА «Молния-2» не сдетонировал, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".