БпЛА «Молния-2» нашел у себя на огороде мужчина в Харькове

БпЛА «Молния-2» не сдетонировал, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове владельцем частного домовладения на огороде был обнаружен враждебный БПЛА типа «Молния-2», который не сдетонировал», – доложил Синегубов.

Впоследствии саперы ГСЧС обезвредили дрон.

Повреждений и пострадавших нет.

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