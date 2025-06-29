Live
  • Вс 29.06.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

БпЛА «Молния-2» нашел у себя на огороде мужчина в Харькове

Происшествия 21:06   29.06.2025
Оксана Якушко
БпЛА «Молния-2» нашел у себя на огороде мужчина в Харькове Фото: reibert.info

БпЛА «Молния-2» не сдетонировал, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове владельцем частного домовладения на огороде был обнаружен враждебный БПЛА типа «Молния-2», который не сдетонировал», – доложил Синегубов.

Впоследствии саперы ГСЧС обезвредили дрон.

Повреждений и пострадавших нет.

Читайте также: Опасно будет 30 июня в Харьковской области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Опасно будет 30 июня в Харьковской области
Опасно будет 30 июня в Харьковской области
29.06.2025, 12:51
Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети
Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети
29.06.2025, 21:13
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
29.06.2025, 08:16
БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов
БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов
29.06.2025, 17:12
БпЛА «Молния-2» нашел у себя на огороде мужчина в Харькове
БпЛА «Молния-2» нашел у себя на огороде мужчина в Харькове
29.06.2025, 21:06
Ночью дождь, днем ​​- ураган. Прогноз погоды на 30 июня в Харькове и области
Ночью дождь, днем ​​- ураган. Прогноз погоды на 30 июня в Харькове и области
29.06.2025, 19:59

Новости по теме:

21:06
БпЛА «Молния-2» нашел у себя на огороде мужчина в Харькове
17:12
БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов
08:16
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
14:30
Харьков атаковали вражеские БпЛА: данные Терехова и Синегубова
12:24
Момент удара вражеского БпЛА под Харьковом попал на камеру (видео)

Вы читали новость: «БпЛА «Молния-2» нашел у себя на огороде мужчина в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 21:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА «Молния-2» не сдетонировал, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".