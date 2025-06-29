30 июня в Харьковской области будет опасно

Завтра, 30 июня, в Харьковской области ожидают сильный ветер, сообщил региональный центр гидрометеорологии.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине на 30 июня. Днем 30 июня по городу и области ожидаются порывы ветра 💨, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении.