30 июня в Харьковской области будет опасно
Фото: geograph.org.uk
Завтра, 30 июня, в Харьковской области ожидают сильный ветер, сообщил региональный центр гидрометеорологии.
«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине на 30 июня. Днем 30 июня по городу и области ожидаются порывы ветра 💨, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 12:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 30 июня, в Харьковской области ожидают сильный ветер, сообщил региональный центр гидрометеорологии.".