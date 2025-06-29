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30 июня в Харьковской области будет опасно

Погода 12:51   29.06.2025
Оксана Якушко
30 июня в Харьковской области будет опасно Фото: geograph.org.uk

Завтра, 30 июня, в Харьковской области ожидают сильный ветер, сообщил региональный центр гидрометеорологии.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине на 30 июня. Днем 30 июня по городу и области ожидаются порывы ветра 💨, 15 — 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 12:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 30 июня, в Харьковской области ожидают сильный ветер, сообщил региональный центр гидрометеорологии.".