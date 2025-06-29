Небезпечно буде 30 червня у Харківській області
Фото: geograph.org.uk
Завтра, 30 червня, у Харківській області очікують на сильний вітер, повідомив регіональний центр гідрометеорології.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині 30 червня. Вдень 30 червня по місту та по області очікуються пориви вітру 💨, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 12:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 30 червня, у Харківській області очікують на сильний вітер, повідомив регіональний центр гідрометеорології.".