Небезпечно буде 30 червня у Харківській області

Завтра, 30 червня, у Харківській області очікують на сильний вітер, повідомив регіональний центр гідрометеорології.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині 30 червня. Вдень 30 червня по місту та по області очікуються пориви вітру 💨, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні.