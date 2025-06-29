Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
Фото: Телеканал «Звезда»
БпЛА «молния» ударил по крыше многоэтажки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Российский БпЛА «молния» атаковал сегодня один из самых пострадавших жилых массивов Харькова, рассказал Терехов.
«Прилет в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала», — отметил мэр.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 08:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА «молния» ударил по крыше многоэтажки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".