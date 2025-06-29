Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов

БпЛА «молния» ударил по крыше многоэтажки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Российский БпЛА «молния» атаковал сегодня один из самых пострадавших жилых массивов Харькова, рассказал Терехов.

«Прилет в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала», — отметил мэр.