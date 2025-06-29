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Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов

Происшествия 08:16   29.06.2025
Оксана Якушко
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов Фото: Телеканал «Звезда»

БпЛА «молния» ударил по крыше многоэтажки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Российский БпЛА «молния» атаковал сегодня один из самых пострадавших жилых массивов Харькова, рассказал Терехов.

«Прилет в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала», — отметил мэр.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА «молния» ударил по крыше многоэтажки, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".