Небольшой дождь, местами сильный ветер: погода в Харькове и области на 29 июня

В воскресенье, 29 июня, в Харькове и области переменная облачность. Передают небольшой дождь, по области местами будут порывы ветра 15 – 20 м/с.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем ​​– от 22 до 24, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 11 до 16 градусов, дневная – от 20 до 25 градусов.