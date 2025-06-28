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Небольшой дождь, местами сильный ветер: погода в Харькове и области на 29 июня

Погода 21:18   28.06.2025
Виктория Яковенко
Небольшой дождь, местами сильный ветер: погода в Харькове и области на 29 июня

В воскресенье, 29 июня, в Харькове и области переменная облачность. Передают небольшой дождь, по области местами будут порывы ветра 15 – 20 м/с.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем ​​– от 22 до 24, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 11 до 16 градусов, дневная – от 20 до 25 градусов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 21:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 29 июня, в Харькове и области переменная облачность. Передают небольшой дождь, по области местами будут порывы ветра 15 – 20 м/с.".