Небольшой дождь, местами сильный ветер: погода в Харькове и области на 29 июня
В воскресенье, 29 июня, в Харькове и области переменная облачность. Передают небольшой дождь, по области местами будут порывы ветра 15 – 20 м/с.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем – от 22 до 24, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 11 до 16 градусов, дневная – от 20 до 25 градусов.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 21:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 29 июня, в Харькове и области переменная облачность. Передают небольшой дождь, по области местами будут порывы ветра 15 – 20 м/с.".