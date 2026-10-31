Дождь и туман. Прогноз погоды на 1 ноября в Харькове и области

Прогноз на воскресенье, 1 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня будет облачная погода ☁️. Ночью ожидают небольшой дождь 🌧, днем ​​местами тоже возможен небольшой дождь 🌧. Ночью и утром местами прогнозируют туман 🌫.

Ветер ночью ожидают восточный, днем ​​он поменяет направление на юго-западное, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12°, днем ​​от 9 до 14°.

В Харькове прогнозируют небольшой дождь.

Ветер ночью будет восточный, днем ​​направление ветра сменится на юго-западное, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется 10 – 12°.