Дождь и туман. Прогноз погоды на 1 ноября в Харькове и области
Прогноз на воскресенье, 1 ноября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение дня будет облачная погода ☁️. Ночью ожидают небольшой дождь 🌧, днем местами тоже возможен небольшой дождь 🌧. Ночью и утром местами прогнозируют туман 🌫.
Ветер ночью ожидают восточный, днем он поменяет направление на юго-западное, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 7 до 12°, днем от 9 до 14°.
В Харькове прогнозируют небольшой дождь.
Ветер ночью будет восточный, днем направление ветра сменится на юго-западное, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10°, днем столбик термометра поднимется 10 – 12°.