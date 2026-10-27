Туман ночью и +17 днем. Прогноз погоды на 28 октября в Харькове и области
Прогноз на среду, 28 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Днем не ожидают осадков. Ночью прогнозируют слабый туман.
Ветер ожидают восточный, 9-14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем от 12 до 17 °.
В Харькове день пройдет без осадков. Ночью ожидают слабый туман 🌫.
Ветер прогнозируют восточный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 6 – 8° тепла, днем столбик термометра поднимется до 14 – 16°.