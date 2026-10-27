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Туман ночью и +17 днем. Прогноз погоды на 28 октября в Харькове и области

Погода 20:20   27.10.2026
Оксана Якушко
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Туман ночью и +17 днем. Прогноз погоды на 28 октября в Харькове и области

Прогноз на среду, 28 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Днем не ожидают осадков. Ночью прогнозируют слабый туман.
Ветер ожидают восточный, 9-14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 5 до 10 ° тепла, днем ​​от 12 до 17 °.

В Харькове день пройдет без осадков. Ночью ожидают слабый туман 🌫.
Ветер прогнозируют восточный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 6 – 8° тепла, днем ​​столбик термометра поднимется до 14 – 16°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз на среду, 28 октября, сообщили в Гидрометеоцентре Харьковской и Луганской областей.".