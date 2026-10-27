Туман вночі й +17 вдень. Прогноз погоди на 28 жовтня у Харкові й області

Прогноз на середу, 28 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. Вдень не очікують опадів. Вночі прогнозують слабкий туман 🌫.

Вітер очікують східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень від 12 до 17°.

У Харкові день пройде без опадів. Вночі очікують слабкий туман 🌫.

Вітер прогнозують східний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 6 – 8° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 14 – 16°.