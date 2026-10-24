Тепла неділя: прогноз погоди в Харкові та області на 25 жовтня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на 25 жовтня.

Суттєвих опадів у Харкові та області в неділю не прогнозують, як і похолодання. У регіоні очікують уночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18°. У місті: вночі 6 – 8° тепла, вдень 15 – 17°.

Початок тижня, за прогнозом Гідрометцентру, також буде теплим як для кінця жовтня. На заморозки не очікують, денні температури залишаться вище 10 градусів тепла. У вівторок, 27 жовтня, ймовірний невеликий дощ.

Нагадаємо, на Харківщині поки що не розпочинали опалювальний сезон. За розпорядженням Кабміну, включатимуть опалення не раніше, ніж 1 листопада. Після цієї дати орієнтиром для тепловиків стане температура повітря.