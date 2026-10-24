Теплое воскресенье: прогноз погоды в Харькове и области на 25 октября

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз на 25 октября.

Существенных осадков в Харькове и области в воскресенье не прогнозируют, как и похолодания. В регионе ожидают ночью 4 – 9° тепла, днем ​​13 – 18°. В городе: ночью 6 – 8° тепла, днем ​​15 – 17°.

Начало недели, по прогнозу Гидрометцентра, также будет теплым, как для конца октября. Заморозков не ожидают, дневные температуры останутся выше 10 градусов тепла. Во вторник, 27 октября, возможен небольшой дождь.

Напомним, на Харьковщине пока не начинали отопительный сезон. По распоряжению Кабмина, включать отопление будут не раньше 1 ноября. После этой даты ориентиром для тепловиков станет температура воздуха.