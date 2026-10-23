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Когда стартует отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов назвал условия

Общество 16:27   23.10.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
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Когда стартует отопительный сезон на Харьковщине: Синегубов назвал условия

Отопительный сезон в Харьковской области планируют начать, учитывая температурный режим и придерживаясь рекомендации Кабмина — не ранее 1 ноября.

Об этом на брифинге рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив». По его словам, подготовка к зиме сейчас продолжается согласно утвержденным планам.

«Рекомендация правительства начинать отопительный сезон не ранее 1 ноября. Далее, конечно, будем смотреть и на температурный режим, и на военное положение. То есть здесь все понятно, что будем исходить из ситуации изо дня в день фактически, когда мы будем принимать такое решение», — сообщил глава ХОВА.

Синегубов отметил, что в отдельных громадах региона теплоснабжение будут запускать не от основных мощностей, а путем децентрализации — через блочно-модульные котельные, которые устанавливали в течение прошлых лет.

«И дальше у нас главное сейчас удержать ситуацию с отопительным сезоном, хотя вызовов очень большое количество. Понимаем, что ситуации могут быть разные с теплоснабжением, однако мы будем принимать меры в соответствии с той обстановкой, которую будем иметь», — подытожил начальник ХОВА.

Отметим, отопительный сезон традиционно начинают, когда среднесуточная температура воздуха составляет +8 ° C или ниже в течение трех суток подряд.

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Автор: Елизавета Лысенко, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 16:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отопительный сезон в Харьковской области планируют начать, учитывая температурный режим и придерживаясь рекомендации Кабмина — не ранее 1 ноября.".