Коли стартує опалювальний сезон на Харківщині: Синєгубов назвав умови

Опалювальний сезон у Харківській області планують розпочати з огляду на температурний режим та дотримуючись рекомендацій Кабміну — не раніше 1 листопада.

Про це на брифінгу розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондентка МГ «Об’єктив». За його словами, підготовка до зими наразі триває згідно із затвердженими планами.

«Рекомендація уряду починати опалювальний сезон не раніше 1 листопада. Далі, звичайно, будемо дивитися і на температурний режим, і на воєнний стан. Тобто тут все зрозуміло, що будемо виходити з ситуації день у день фактично, коли ми будемо приймати таке рішення», — повідомив очільник ХОВА.

Синєгубов зауважив, що в окремих громадах регіону теплопостачання запускатимуть не від основних потужностей, а шляхом децентралізації — через блочно-модульні котельні, які встановлювали протягом минулих років.

«І далі в нас головне наразі втримати ситуацію з опалювальним сезоном, хоча викликів дуже велика кількість. Розуміємо, що ситуації можуть бути різні із теплопостачанням, однак ми будемо вживати заходів відповідно до тієї обстановки, яку будемо мати», — підсумував начальник ХОВА.

Зазначимо, опалювальний сезон традиційно розпочинають, коли середньодобова температура повітря становить +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль.