Без дощів та +18 вдень: прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові та області

Прогноз на п’ятницю, 23 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Дощів не очікується.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода, без істотних опадів. Вітер очікують південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10 °, вдень від 14 до 19 °.

У Харкові упродовж дня очікується без істотних опадів. Вітер прогнозують південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі складе 6 – 8 °, вдень стовпчик термометра підніметься до 16 – 18 °.

Нагадаємо, комунальні служби Харкова готові на початок нового опалювального сезону, передає слова мера Ігоря Терехова прес-служба міськради. Подачу тепла почнуть як тільки для цього будуть відповідні погодні умови.