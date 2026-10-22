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Без дощів та +18 вдень: прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові та області

Погода 20:37   22.10.2026
Тетяна Литвіна
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Без дощів та +18 вдень: прогноз погоди на 23 жовтня у Харкові та області

Прогноз на п’ятницю, 23 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Дощів не очікується.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода, без істотних опадів. Вітер очікують південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 5 до 10 °, вдень від 14 до 19 °.

У Харкові упродовж дня очікується без істотних опадів. Вітер прогнозують південно-східний ↖️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі складе 6 – 8 °, вдень стовпчик термометра підніметься до 16 – 18 °.

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Нагадаємо, комунальні служби Харкова готові на початок нового опалювального сезону, передає слова мера Ігоря Терехова прес-служба міськради. Подачу тепла почнуть як тільки для цього будуть відповідні погодні умови.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 20:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз на п’ятницю, 23 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей. Дощів в цей день не очікується.".