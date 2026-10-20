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Дощ і вдень до +16. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області

Погода 21:10   20.10.2026
Оксана Якушко
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Дощ і вдень до +16. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області

Прогноз на середу, 21 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода з проясненнями 🌥. Прогнозують невеликий дощ 🌧.  Вітер очікують східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13°, вдень від 11 до 16°.

 

У Харкові очікують невеликий дощ 🌧.

Вітер прогнозують східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 9 – 11°, вдень стовпчик термометра підніметься до 13 – 15°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 21:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз на середу, 21 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.".