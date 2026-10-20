Дощ і вдень до +16. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області
Прогноз на середу, 21 жовтня, повідомили у Гідрометеоцентрі Харківської та Луганської областей.
У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода з проясненнями 🌥. Прогнозують невеликий дощ 🌧. Вітер очікують східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13°, вдень від 11 до 16°.
У Харкові очікують невеликий дощ 🌧.
Вітер прогнозують східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 9 – 11°, вдень стовпчик термометра підніметься до 13 – 15°.
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