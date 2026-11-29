Понеділок, 30 листопада, на Харківщині буде холодним. Опадів в останній день осені не прогнозують.

У понеділок у Харкові та області буде хмарно з проясненнями, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

За даними метеорологів, у місті вночі буде 7 – 9° морозу, вдень 3 – 5° морозу. В області вночі 6 – 11° морозу, вдень 1 – 6° морозу. Північно-східний вітер буде помірним – 5-10 м/с.

Відлиги найближчими днями не очікується. Але й знижуватися температура перестане: стабілізується в першій половині тижня на показниках близько 10 градусів уночі та 1 – 6° вдень.