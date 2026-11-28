У неділю, 29 листопада, у Харкові та області — хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 5–7 градусів морозу, вдень — 3–5 морозу, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 4–9 градусів зі знаком “мінус”, вдень — 1–6 морозу.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Раніше завідувач сектору метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей Ксенія Калюжна розповіла МГ «Об’єктив», що наступна зима в Харкові та області очікується теплішою за кліматичну норму в середньому на 1, 5–2 градуси, проте без морозів не обійдеться. Імовірність того, що вона виявиться такою ж суворою та затяжною, як попередня, становить лише 20–25%. У грудні вдень прогнозують близько нуля, вночі — до 5-7 градусів морозу, а опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу перевищать норму. Найбільш нестабільними періодами стануть січень та перша половина лютого. Через постійні коливання температур та чергування теплих і холодних хвиль стійкого та високого снігового покриву протягом зими може не утворитися, а чи буде сніг на Новий рік, прогнозувати ще зарано. На характер сезону впливають тренд потепління за останні 30 років, явище Ель-Ніньйо, стан стратосферного полярного вихору та напрямок руху повітряних мас — з Атлантики чи північного сходу. Полярний вихор цього сезону поводиться нестабільно.