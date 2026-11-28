Російські джерела продовжують публікувати кадри з підняттям прапорів, намагаючись неправдиво представити утримання позицій у населених пунктах на північному сході Харківської області, які українські сили звільнили під час операції «Ведмежий капкан», пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 26 та 27 листопада російські джерела поширили відео, на яких військовослужбовці РФ нібито підіймають прапори у Волохівці, Хрипунах, Лукашовому, Різниковому, Хижняковому, Анищиному, Березниках, Рубленому, Озерному, Варварівці, Миколаївці, Малій Вовчій та Вільхуватці.

«У ISW є підстави вважати, що опубліковані російські кадри зняті під час попередніх операцій, а російські сили оприлюднили їх нещодавно у спробі спростувати недавні українські контратаки в цьому районі», — зазначають аналітики.

В Інституті звертають увагу на деталі зйомки, що видають архівний характер відеоматеріалів.

«На деяких кадрах видно свіже та все ще зелене листя і траву, що не відповідає реальному стану рослинності станом на середину листопада 2026 року», — йдеться у звіті ISW.

За оцінкою аналітиків, такі ролики з прапорами російські джерела публікують щодня з 22 листопада — відколи українські офіційні особи вперше публічно повідомили про операцію «Ведмежий капкан» та зачистку цих сіл.

«Після повідомлень України про успіхи на різних ділянках фронту російські джерела часто масово публікують старі, згенеровані чи змінені за допомогою ШІ або іншим чином оманливі кадри, щоб спростувати заяви про українське просування», — підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, операцію «Ведмежий капкан» провели Сили оборони в Харківській області. Російські війська хотіли оточити українські підрозділи під Великим Бурлуком та окупувати селище, але в підсумку «звільнили» від себе майже 200 квадратних кілометрів. Під час операції «Ведмежий капкан», проведеної штурмовиками «CODE 9.2», у північно-східному прикордонні було деокуповано 14 населених пунктів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов 27 листопада розповів, що російські сили поспішили відзвітувати про успіхи та «Вовчанський котел», чим видали свої плани українським захисникам — у результаті операція, яку у РФ називали «Медвежий угол», наштовхнулася на зустрічні дії Сил оборони.