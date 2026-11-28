Российские источники продолжают публиковать кадры с поднятием флагов, пытаясь ложно представить удержание позиций в населенных пунктах на северо-востоке Харьковской области, которые украинские силы освободили в ходе операции «Медвежий капкан», пишет американский Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 26 и 27 ноября российские источники распространили видео, на которых военнослужащие РФ якобы поднимают флаги в Волоховке, Хрипунах, Лукашово, Резниково, Хижняково, Анищино, Березниках, Рубленом, Озерном, Варваровке, Николаевке, Малой Волчьей и Ольховатке.

«У ISW есть основания полагать, что опубликованные российские кадры сняты во время предыдущих операций, а российские силы обнародовали их недавно в попытке опровергнуть недавние украинские контратаки в этом районе», — отмечают аналитики.

В Институте обращают внимание на детали съемки, выдающие архивный характер видеоматериалов.

«На некоторых кадрах видна свежая и все еще зеленая листва и трава, что не соответствует реальному состоянию растительности по состоянию на середину ноября 2026 года», — говорится в отчете ISW.

По оценке аналитиков, такие ролики с флагами российские источники публикуют ежедневно с 22 ноября — с момента, когда украинские официальные лица впервые публично сообщили об операции «Медвежий капкан» и зачистке этих сел.

«После сообщений Украины об успехах на различных участках фронта российские источники часто массово публикуют старые, сгенерированные или измененные с помощью ИИ либо иным образом вводящие в заблуждение кадры, чтобы опровергнуть заявления об украинском продвижении», — подчеркивают в ISW.

Напомним, операцию «Медвежий капкан» провели Силы обороны в Харьковской области. Российские войска хотели оцепить украинские подразделения под Великим Бурлуком и оккупировать поселок, но в итоге «освободили» от себя почти 200 квадратных километров. В ходе операции «Медвежий капкан», проведенной штурмовиками «CODE 9.2», в северо-восточном приграничье были деоккупированы 14 населенных пунктов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов 27 ноября рассказал, что российские силы поспешили отчитаться об успехах и «Волчанском котле», чем выдали свои планы украинским защитникам — в итоге операция, которую в РФ называли «Медвежий угол», натолкнулась на встречные действия Сил обороны.