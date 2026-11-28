Российские войска недавно продвинулись в районе села Бочковое Волчанской громады Харьковской области и пытаются просачиваться в центральную и южную части Казачьей Лопани. При этом в Купянске-Узловом ситуация неясна, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Со ссылкой на данные геолоцированных кадров от 25 ноября аналитики информируют, что россияне провели механизированный штурм в селе Бочковое Волчанской громады, что свидетельствует об их продвижении в этом районе.

Кроме того, на видео от 22 ноября зафиксировано, как Силы обороны нанесли удар по российским позициям в центральной и южной частях Казачьей Лопани после того, как пехота РФ провела там миссию по инфильтрации. По информации украинского военного источника от 25 ноября, ВСУ продолжают удерживать позиции в поселке, а присутствие отдельных групп противника не означает контроля над населенным пунктом.



В районе Старицы Волчанской громады кадры от 24 ноября зафиксировали российские обстрелы украинских позиций к западу от села. Аналитики отмечают, что это опровергает более ранние заявления российских источников о якобы удержании ими этих рубежей.



К северо-западу от Купянска российские военные также прибегают к тактике просачивания. На геолоцированных кадрах, опубликованных 27 ноября, украинские бойцы поразили российского военнослужащего на западной окраине Кондрашовки (видео, по оценке аналитиков, было снято несколькими днями ранее, так как 27 ноября спутники фиксировали там снегопад, которого нет на записи).



Ситуация с контролем над Купянском-Узловым остается неясной, пишет ISW. Украинские и российские источники 24 и 25 ноября публиковали видео передвижения своих военных по поселку как доказательство контроля над ним. Институт продолжает собирать данные для уточнения обстановки.

По данным российских источников, 26 и 27 ноября войска РФ продолжали наступательные действия на Боровском направлении, тогда как украинские подразделения контратаковали к северо-востоку от Боровой.