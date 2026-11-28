Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью россияне атаковали Харьков и область беспилотниками, тревоги длились почти всю ночь.

07:24

Российский дрон утром 28 ноября ударил по Немышлянскому району Харькова

В результате попадания возник пожар, сообщил городской голова Игорь Терехов в 05:45.

Ночь в Харькове в целом была неспокойной. Первая из тревог длилась с 00:15 до 01:14, вторая — с 01:49 до 02:21, третья — с 03:21 до 04:43, а четвертая началась в 05:05.

В течение всей ночи мониторинговые каналы предупреждали об ударных и реактивных беспилотниках курсом на Харьков и другие населенные пункты региона.