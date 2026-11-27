Харьков 27 ноября непрерывно атаковали российские дроны: в городе многочисленные прилеты. В ХАИ сообщили о последствиях атаки, произошедшей накануне. В ВСУ поделились подробностями о «Медвежьем капкане» для оккупантов. Объектив напоминает главные новости дня.

Харьков провел пятницу в воздушной тревоге. Мониторы предупреждали об ударных беспилотниках, залетавших в город с разных сторон. Утром FPV попал по АЗС в Шевченковском районе. По данным прокуратуры, острый стресс испытали три человека. Терехов информировал еще о ряде попаданий. В частности, в Киевском районе «ланцет» ударил по многоэтажке. Еще один дрон прилетел по гаражному кооперативу.

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Город атаковали беспилотниками и РСЗО. Возникли пожары. ГСЧС сообщила: нашли тело погибшей женщины. Еще шесть человек пострадали.

Более 200 работников ХАИ вместе со студентами были в укрытиях, когда по вузу попал российский беспилотник. Подробностями в эфире «Суспільного» поделился ректор университета Алексей Литвинов. Он рассказал: из-за атаки накануне пострадали четверо сотрудников. Они не успели спуститься в подземелье. Тяжелых раненых нет, большинство уже выписали из больниц. Корпус, который получил повреждения, можно восстановить. Однако утрачены несколько экспонатов музея истории ХАИ.

В ВСУ прокомментировали события на Великобурлукском направлении. Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов объяснил: оккупанты так спешили отчитаться об успехах и «Волчанский котел», что раскрыли защитникам все свои планы. В результате российская операция «Медвежий угол» столкнулась со встречными действиями Сил обороны. Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в результате операции «Медвежий капкан», которую провели штурмовики «CODE 9.2», освобождені 14 населенных пунктов. Речь идет о приграничье на северо-востоке области.

Праздничные мероприятия к Рождеству и Новому году начнутся в Харькове на следующей неделе. Первые назначены на 4 декабря. Программа продлится до 11 января. Традиционно, концерты, театрализованные программы, фольклорные праздники и выставки пройдут в метро. Праздничными локациями выбрали станции «Исторический музей», «Ярослава Мудрого» и «Университет».

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