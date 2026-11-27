Российскому военнослужащему с позывным «Ураган» заочно сообщили о подозрении. Следствие установило, что во время оккупации Изюмского района оккупант пытал, а впоследствии убил двух местных жителей – отчима и его пасынка.

Как сообщили в областной прокуратуре, российский военнослужащий, родом из Луганска, вместе с другими оккупантами задерживал местных жителей, чтобы получить информацию об участниках АТО/ООС, терробороне и проукраински настроенных гражданах.

В частности, по версии следствия, 5 сентября 2022 года подозреваемый вместе с пятью сообщниками приехал в дом 49-летнего мужчины в селе Диброва Изюмского района. Мужчина проживал там с семьей. Оккупанты связали ему руки, одели на голову мешок и насильно затолкали в микроавтобус с пометкой «Z». Из соседнего дома они таким же образом похитили его 21-летнего пасынка.

Обоих задержанных доставили в «карцер», обустроенный в Изюмском райуправлении полиции, и бросили в камеры изолятора временного содержания. «Ураган» с сообщниками избивал задержанных, истязал электрическим током и стрелял у головы и ног, имитируя казнь.

Через три дня мужчин отпустили. Однако вечером оккупанты снова приехал в дом потерпевших. Отчима и пасынка вывезли в лес вблизи села Капитоловка, где «Ураган» расстрелял их из автомата.

Пятерых других оккупантов, причастных к преступлению, еще не идентифицированы.

Напомним, 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил 39-летний уроженец Макеевки в Донецкой области, который добровольно перешел на сторону врага и воевал на Харьковском и Луганском направлениях.