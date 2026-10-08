Российского военнослужащего подозревают в мародерстве на Харьковщине

В грабеже мирного населения во время оккупации Харьковской области подозревают 37-летнего военнослужащего РФ родом с Луганщины.

Как рассказали в облуправлении полиции, в конце апреля 2022 года, во время оккупации части Харьковского района, 37-летний уроженец Луганской области — военнослужащий 206 отдельного стрелкового полка 2 армейского корпуса — совместно с другим военнослужащим вооруженных сил России незаконно проник в частный дом.

По словам начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, воспользовавшись отсутствием хозяйки, злоумышленники сначала забрали ее квадроцикл. В дальнейшем на угнанном транспортном средстве они вывезли из дома два телевизора, пылесос, садовый пылесос и фотоаппарат.

«Следователи полиции тщательно документируют каждое военное преступление, совершенное российскими военными, чтобы обеспечить полную неотвратимость наказания преступников», — говорит глава следственного управления.

7 октября фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УК Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается для привлечения к уголовной ответственности и сообщника подозреваемого.

Напомним, враг продолжает распространять ложную информацию о своих «победах» на Харьковщине, в частности о продвижении ВС РФ в районе Волчанска, а также об оккупации сразу трех населенных пунктов на Боровском направлении. В Институте изучения войны (ISW) опровергают: СОУ не только сдерживают врага, но и контратакуют на некоторых участках фронта.