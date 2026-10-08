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ISW: ВСУ сдерживают врага на севере от Харькова и контратакуют в Купянске

Украина 10:25   08.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
ISW: ВСУ сдерживают врага на севере от Харькова и контратакуют в Купянске

Враг продолжает распространять ложную информацию о своих «победах» на Харьковщине. В Институте изучения войны (ISW) объяснили: россияне вновь пишут о продвижении ВС РФ в районе Волчанска, а также об оккупации сразу трех населенных пунктов на Боровском направлении. Однако СОУ не только сдерживают врага, но и контратакуют на некоторых участках фронта. 

Так российские блогеры продолжают утверждать, что ВС РФ продвигаются на севере от Харькова, а также окружили крупную группировку СОУ в районе Волчанска. Однако на самом деле, выяснили аналитики, оккупанты всего лишь попытались провести миссию по инфильтрации в районе Хрипунов. После чего появилось видео, на котором зафиксирован удар ВСУ по российскому солдату. Никаких других данных об «успехах» оккупантов нет.

«Российский блогер 6 октября заявил, что российские войска продвинулись к юго-западу от Лошаково (восточнее Волчанска) и к востоку от Ольховатки. Российские блогеры продолжают делать все более преувеличенные заявления о продвижении России северо-восточнее Харькова, вероятно, пытаясь подтвердить утверждение Министерства обороны России о том, что российские войска окружили украинские войска в этом районе», – объяснили в Институте изучения войны.

На Купянском направлении россияне также пытались продвинуться, но украинские военные успешно контратаковали на севере Купянска. На Боровском – оккупанты также пытались заявить об оккупации сразу трех населенных пунктов. Но «захваченные» Новоплатоновка, Грековка и Дружелюбовка все же остаются под контролем ВСУ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2026 в 10:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) объяснили: россияне вновь пишут о продвижении ВС РФ в районе Волчанска".