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ISW: ЗСУ стримують ворога на півночі від Харкова й контратакують у Куп’янську

Україна 10:25   08.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: ЗСУ стримують ворога на півночі від Харкова й контратакують у Куп’янську

Ворог продовжує поширювати неправдиву інформацію про свої “перемоги” на Харківщині. В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили: росіяни знову пишуть про просування ЗС РФ в районі Вовчанська, а також про окупацію одразу трьох населених пунктів на Борівському напрямку. Проте СОУ не тільки стримують ворога, а й контратакують на деяких ділянках фронту. 

Так, російські блогери продовжують стверджувати, що ЗС РФ просуваються на півночі від Харкова, а також оточили велике угруповання СОУ в районі Вовчанська. Однак насправді, з’ясували аналітики, окупанти лише спробували провести місію з інфільтрації в районі Хрипунів. Після чого з’явилося відео, на якому зафіксований удар ЗСУ по російському солдату. Жодних інших даних про “успіхи” окупантів немає.

“Російський блогер 6 жовтня заявив, що російські війська просунулися на південний захід від Лошакового (на схід від Вовчанська) і на схід від Вільхуватки. Російські блогери продовжують робити все більш перебільшені заяви про просування Росії на північний схід від Харкова, ймовірно, намагаючись підтвердити затвердження Міністерства оборони Росії в цьому районі”, – пояснили в Інституті вивчення війни.

На Куп’янському напрямку росіяни також намагалися просунутися, але українські військові успішно контратакували на півночі Куп’янська. На Борівському – ворог також намагався заявити про окупацію одразу трьох населених пунктів. Але “захоплені” Новоплатонівка, Греківка та Дружелюбівка все ж таки залишаються під контролем ЗСУ.

Читайте також: Де намагався прорватися ворог на Харківщині, розповіли у Генштабі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2026 в 10:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили: росіяни знову пишуть про просування ЗС РФ в районі Вовчанська".