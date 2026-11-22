Латвійська компанія передала майже 65 т обладнання харківським енергетикам
Харківщина отримала понад 64,5 тонни енергетичного обладнання з декомісованих латвійських станцій. Устаткування вже надійшло на одне із енергетичних підприємств Харківщини, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Це чотири вантажі, які передала латвійська компанія Latvenergo AS.
“Серед переданого – важливі компоненти з виведених з експлуатації станцій, які допоможуть покращити надійність тепло- та електропостачання людей у регіоні”, – сказав Шмигаль.
За його словами, з 2022 року через хаби Міненерго підприємствам Харківської області передано 2485,5 тонни гуманітарної допомоги, з них 646,2 тонни — з початку 2026 року. Це генератори, акумулятори, системи накопичення електроенергії, трансформатори, насоси, кабелі, сонячні панелі, автотранспорт та спеціальна техніка.
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Нагадаємо, у Харкові ввечері 22 листопада запровадили графіки аварійних відключень. Як повідомили в Укренерго – відключення викликані ударом по енергетичній інфраструктурі у Дніпропетровській області.