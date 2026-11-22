Харківщина отримала понад 64,5 тонни енергетичного обладнання з декомісованих латвійських станцій. Устаткування вже надійшло на одне із енергетичних підприємств Харківщини, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Це чотири вантажі, які передала латвійська компанія Latvenergo AS.

“Серед переданого – важливі компоненти з виведених з експлуатації станцій, які допоможуть покращити надійність тепло- та електропостачання людей у ​​регіоні”, – сказав Шмигаль.

За його словами, з 2022 року через хаби Міненерго підприємствам Харківської області передано 2485,5 тонни гуманітарної допомоги, з них 646,2 тонни — з початку 2026 року. Це генератори, акумулятори, системи накопичення електроенергії, трансформатори, насоси, кабелі, сонячні панелі, автотранспорт та спеціальна техніка.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 22 листопада запровадили графіки аварійних відключень. Як повідомили в Укренерго – відключення викликані ударом по енергетичній інфраструктурі у Дніпропетровській області.