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Сонячні батареї встановили на даху лікарні на Харківщині (відео)

Суспільство 19:39   11.06.2026
Оксана Горун
Сонячні батареї встановили на даху лікарні на Харківщині (відео)

Обладнання дозволить забезпечити безперебійну роботу хірургії та реанімації лікарні. Поставили його бельгійці, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

“У межах проєкту “Промінь надії” у закладі встановлено сонячну електростанцію потужністю 100 кВт. Це дозволить забезпечити безперебійне живлення критично важливої медичної інфраструктури, зокрема хірургічного та реанімаційного обладнання. До того ж встановлені потужності дозволяють економити до 30% на оплаті електроенергії”, – написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Відео: Денис Шмигаль/телеграм

Проєкт, який згадав Шмигаль, Україна реалізує за підтримки Європейського Союзу. Він забезпечує енергетичну незалежність лікарень за допомогою встановлення сонячних станцій. Подібне обладнання планують встановити у 500 медзакладах. Сотня проєктів – на різних стадіях реалізації. У 2026 році власною генерацією вже забезпечили 14 лікарень.

“Домовилися також передати Харківській обласній клінічній лікарні потужний накопичувач електроенергії ємністю 1200 кВт/год. Це посилить стійкість та автономність лікарні, а також дозволить суттєво заощаджувати дизель узимку в разі роботи на дизельних генераторах”, – також заявив міністр енергетики.

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Нагадаємо, 11 червня Денис Шмигаль на Харківщині також перевірив, як іде відновлення об’єктів енергетики, які росіяни розбили обстрілами за зиму. Паралельно на об’єктах встановлюють захист.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 19:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обладнання дозволить забезпечити безперебійну роботу хірургії та реанімації лікарні. Поставили його бельгійці, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль".