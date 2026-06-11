Сонячні батареї встановили на даху лікарні на Харківщині (відео)
Обладнання дозволить забезпечити безперебійну роботу хірургії та реанімації лікарні. Поставили його бельгійці, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
“У межах проєкту “Промінь надії” у закладі встановлено сонячну електростанцію потужністю 100 кВт. Це дозволить забезпечити безперебійне живлення критично важливої медичної інфраструктури, зокрема хірургічного та реанімаційного обладнання. До того ж встановлені потужності дозволяють економити до 30% на оплаті електроенергії”, – написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.
Відео: Денис Шмигаль/телеграм
Проєкт, який згадав Шмигаль, Україна реалізує за підтримки Європейського Союзу. Він забезпечує енергетичну незалежність лікарень за допомогою встановлення сонячних станцій. Подібне обладнання планують встановити у 500 медзакладах. Сотня проєктів – на різних стадіях реалізації. У 2026 році власною генерацією вже забезпечили 14 лікарень.
“Домовилися також передати Харківській обласній клінічній лікарні потужний накопичувач електроенергії ємністю 1200 кВт/год. Це посилить стійкість та автономність лікарні, а також дозволить суттєво заощаджувати дизель узимку в разі роботи на дизельних генераторах”, – також заявив міністр енергетики.
Читайте також: Чи працюватимуть харківські лікарні від сонячних батарей, відповів Терехов
Нагадаємо, 11 червня Денис Шмигаль на Харківщині також перевірив, як іде відновлення об’єктів енергетики, які росіяни розбили обстрілами за зиму. Паралельно на об’єктах встановлюють захист.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Денис Шмыгаль, енергетика, лікарня, новини Харкова, солнечные панели;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сонячні батареї встановили на даху лікарні на Харківщині (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 19:39;