Чи працюватимуть харківські лікарні від сонячних батарей, відповів Терехов

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов відповів на питання ведучого, чи встановлюватимуть у Харкові сонячні панелі в медичних закладах.

Питання, пояснив ведучий, стало актуальним після того, як сонячні панелі з’явилися у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

“Ми вже працюємо з нашими міжнародними фондами в рамках Асоціації прифронтових міст і громад. І ми отримуємо від них сонячні батареї. І не тільки ми, ми дали можливість сьогодні працювати іншим містам і громадам України. Я маю на увазі прифронтові міста та громади України. Для того щоб вони також отримували сонячні батареї і встановлювали їх. І така робота буде продовжуватися і надалі”, – акцентував Терехов.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що власна сонячна електропідстанція з’явилась у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. На дахах корпусів завершили монтаж панелей, а у підвальному приміщенні встановили накопичувачі. Електроенергії власної генерації тепер вистачить на безперебійне живлення найважливіших відділень: операційного блоку, реанімацій та приймального відділення, наголошується на сторінці лікарні у фейсбуці.