Зібрав у сараї бомбу з детонатором: харків’янина засудили за державну зраду
54-річного харків’янина Нововодолазький районний суд Харківської області засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Було доведено, що чоловік за завданням спецслужб РФ виготовив бомбу та збирався підірвати один із магістральних газопроводів у регіоні.
У телеграмі харків’янин налагодив зв’язок із розвідником головного управління ГШ ЗС РФ (ГРУ), який перебував у тимчасово окупованому Донецьку, повідомляє обласна прокуратура.
Саме цей спецслужбіст завербував трьох мешканців Харківщини, які підірвали автомобіль українського захисника та готували низку інших терактів (вони отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна).
Восени 2025 року чоловік погодився виконати завдання куратора — збирати та надавати розвіддані та допомогти підірвати об’єкт газової інфраструктури. Паралельно з цим він почав спілкуватися з ще одним спецслужбістом — співробітником тимчасової зведеної оперативної групи МВС, ФСБ та ГУ ГШ ЗС РФ. Обом російським кураторам він передавав інформацію про місця розташування ЗСУ та блокпостів у Харківському районі.
Агент отримав від розвідника детальні інструкції щодо виготовлення вибухового пристрою. У сараї своїх батьків у Берестинському районі чоловік зібрав бомбу з детонатором та сховав її на горищі будинку. Згодом він мав закласти цю вибухівку біля вузлової ділянки газових ліній, проте це йому не вдалося. Чоловіка затримали на початку жовтня.
У суді обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та активно сприяв слідству. Чоловіка визнали винним у:
- державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ);
- незаконному виготовленні вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263-1 ККУ);
- зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ);
- готуванні до вчинення теракту, підшукуванні знарядь та засобів до вчинення терористичного акту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 ККУ).
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці передали до суду справу підприємця із 15-річним стажем у сфері проєктування інфраструктури. Слідство вважає, що він організував схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на облаштування укриттів для школи та вишу.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: державна зрада, новини Харкова, приговор, суд;
Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 21:32;