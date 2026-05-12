Зібрав у сараї бомбу з детонатором: харків’янина засудили за державну зраду

Суспільство 21:32   12.05.2026
Олена Нагорна
54-річного харків’янина Нововодолазький районний суд Харківської області засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Було доведено, що чоловік за завданням спецслужб РФ виготовив бомбу та збирався підірвати один із магістральних газопроводів у регіоні.

У телеграмі харків’янин налагодив зв’язок із розвідником головного управління ГШ ЗС РФ (ГРУ), який перебував у тимчасово окупованому Донецьку, повідомляє обласна прокуратура.

Саме цей спецслужбіст завербував трьох мешканців Харківщини, які підірвали автомобіль українського захисника та готували низку інших терактів (вони отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна).

Восени 2025 року чоловік погодився виконати завдання куратора — збирати та надавати розвіддані та допомогти підірвати об’єкт газової інфраструктури. Паралельно з цим він почав спілкуватися з ще одним спецслужбістом — співробітником тимчасової зведеної оперативної групи МВС, ФСБ та ГУ ГШ ЗС РФ. Обом російським кураторам він передавав інформацію про місця розташування ЗСУ та блокпостів у Харківському районі.

Агент отримав від розвідника детальні інструкції щодо виготовлення вибухового пристрою. У сараї своїх батьків у Берестинському районі чоловік зібрав бомбу з детонатором та сховав її на горищі будинку. Згодом він мав закласти цю вибухівку біля вузлової ділянки газових ліній, проте це йому не вдалося. Чоловіка затримали на початку жовтня.

У суді обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та активно сприяв слідству. Чоловіка визнали винним у:

  • державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ);
  • незаконному виготовленні вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263-1 ККУ);
  • зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ);
  • готуванні до вчинення теракту, підшукуванні знарядь та засобів до вчинення терористичного акту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 ККУ).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці передали до суду справу підприємця із 15-річним стажем у сфері проєктування інфраструктури. Слідство вважає, що він організував схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на облаштування укриттів для школи та вишу.

  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 21:32;

