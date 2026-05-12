Водії громадського транспорту в Харкові масово проходять тренінги (відео)

Оригінально 20:52   12.05.2026
Олена Нагорна
Працівників міського комунального транспорту — автобусів, тролейбусів і трамваїв — навчають коректно спілкуватися з людьми з інвалідністю. Лише за минулий місяць тренінги пройшли 140 осіб, розповів МГ “Об’єктив” директор департаменту інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища Харківської міськради Олег Пуль.

“Ми проводимо навчання для працівників транспорту, для водіїв — навичок коректного спілкування з особами з інвалідністю. І не тільки спілкування, а взагалі допомоги людям з інвалідністю в користуванні транспортом. За минулий місяць 140 працівників нашого комунального транспорту були на тренінгах і отримали сертифікати, нові знання щодо комунікації з людьми з інвалідністю”, — зазначив Пуль.

За його словами, проєкт розрахований до кінця року. Планують охопити всіх працівників міського транспорту, які у своїй роботі взаємодіють з людьми з інвалідністю, зокрема й з метрополітену.

Зараз у Харкові у реалізації перебуває кілька проєктів, пов’язаних із забезпеченням доступності, продовжив Пуль. 

Один із них — облаштування будівлі адміністрації Київського району. У межах проєкту ПРООН облаштують три вхідні групи: до ЦНАПу, безпосередньо до адміністрації району та до прозорого офісу. На кожній із цих груп передбачені рішення для забезпечення доступності, зокрема встановлення електричного підйомника в ЦНАПі.

Ще один проєкт реалізують спільно з Громадською спілкою “Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю”. Він спрямований на облаштування приватних житлових будинків, де мешкають люди з інвалідністю. Донор через спілку надає фінансування на проведення ремонтних робіт, зокрема на встановлення поручнів або пандусів. Тобто кошти спрямовують безпосередньо людям, які цього потребують.

Читайте також: Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?

Автор: Олена Нагорна
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 20:52;

