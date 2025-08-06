Насамперед стосується водіїв: копи попередили про нові вибухові загрози РФ
У ГУ Нацполіції попередили про нову небезпеку для українців.
На Сумщині Сили оборони збили незвичний ударний БпЛА росіян. Як виявилося, під його крилами були прикріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3.
“Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо. Міна ПТМ-3 невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч”, – пояснили в поліції.
Через це фахівці закликають громадян бути особливо обережними. Насамперед це стосується водіїв, які працюють у полях. Адже через рослинність обмежена видимість дорожнього полотна.
Також поліцейські нагадали, як треба діяти у разі виявлення подібної міни:
– негайно зупинити транспортний засіб,
– відійти на безпечну відстань
– повідомити про знахідку поліції за номером “102”.
“Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання”, – зазначили правоохоронці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: водители, міна, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2025 в 09:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції попередили про нову небезпеку для українців.".