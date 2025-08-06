Насамперед стосується водіїв: копи попередили про нові вибухові загрози РФ

У ГУ Нацполіції попередили про нову небезпеку для українців.

На Сумщині Сили оборони збили незвичний ударний БпЛА росіян. Як виявилося, під його крилами були прикріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3.

“Таким методом ворог може віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо. Міна ПТМ-3 невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч”, – пояснили в поліції.

Через це фахівці закликають громадян бути особливо обережними. Насамперед це стосується водіїв, які працюють у полях. Адже через рослинність обмежена видимість дорожнього полотна.

Також поліцейські нагадали, як треба діяти у разі виявлення подібної міни:

– негайно зупинити транспортний засіб,

– відійти на безпечну відстань

– повідомити про знахідку поліції за номером “102”.

“Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання”, – зазначили правоохоронці.