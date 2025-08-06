Прежде всего касается водителей: копы предупредили о новых взрывных угрозах РФ

В ГУ Нацполиции предупредили о новой опасности для украинцев.

В Сумской области Силы обороны сбили необычный ударный БпЛА россиян. Как оказалось, под его крыльями были прикреплены кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

«Таким методом враг может отдаленно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья и т.д. Мина ПТМ-3 небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на находящуюся или проезжающую рядом технику», – объяснили в полиции.

Ввиду этого специалисты призывают жителей быть особо осторожными. В первую очередь это касается водителей, которые работают в полях. Ведь из-за растительности ограничена видимость дорожного полотна.

Также полицейские напомнили, как нужно действовать в случае обнаружения подобной мины:

– немедленно остановить транспортное средство,

– отойти на безопасное расстояние

– сообщить о находке полиции по номеру «102».

«Это касается и обнаруженных БаЛА врага, которые не взорвались во время падения. В них, кроме мощной боевой части, могут находиться еще и минные ловушки или датчики, которые могут спровоцировать взрыв при попытке вмешательства», – отметили правоохранители.