Прежде всего касается водителей: копы предупредили о новых взрывных угрозах РФ
В ГУ Нацполиции предупредили о новой опасности для украинцев.
В Сумской области Силы обороны сбили необычный ударный БпЛА россиян. Как оказалось, под его крыльями были прикреплены кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.
«Таким методом враг может отдаленно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья и т.д. Мина ПТМ-3 небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на находящуюся или проезжающую рядом технику», – объяснили в полиции.
Ввиду этого специалисты призывают жителей быть особо осторожными. В первую очередь это касается водителей, которые работают в полях. Ведь из-за растительности ограничена видимость дорожного полотна.
Также полицейские напомнили, как нужно действовать в случае обнаружения подобной мины:
– немедленно остановить транспортное средство,
– отойти на безопасное расстояние
– сообщить о находке полиции по номеру «102».
«Это касается и обнаруженных БаЛА врага, которые не взорвались во время падения. В них, кроме мощной боевой части, могут находиться еще и минные ловушки или датчики, которые могут спровоцировать взрыв при попытке вмешательства», – отметили правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водители, мина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 09:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции предупредили о новой опасности для украинцев.".