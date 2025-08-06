Live
  • Ср 06.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.68
  • EUR 48.09

Прежде всего касается водителей: копы предупредили о новых взрывных угрозах РФ

Происшествия 09:35   06.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Прежде всего касается водителей: копы предупредили о новых взрывных угрозах РФ

В ГУ Нацполиции предупредили о новой опасности для украинцев.

В Сумской области Силы обороны сбили необычный ударный БпЛА россиян. Как оказалось, под его крыльями были прикреплены кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

«Таким методом враг может отдаленно минировать дороги, сельскохозяйственные угодья и т.д. Мина ПТМ-3 небольшая по размеру, в пластиковом корпусе имеет магнитный детонатор и реагирует на находящуюся или проезжающую рядом технику», – объяснили в полиции.

Ввиду этого специалисты призывают жителей быть особо осторожными. В первую очередь это касается водителей, которые работают в полях. Ведь из-за растительности ограничена видимость дорожного полотна.

Также полицейские напомнили, как нужно действовать в случае обнаружения подобной мины:

– немедленно остановить транспортное средство,
– отойти на безопасное расстояние
– сообщить о находке полиции по номеру «102».

«Это касается и обнаруженных БаЛА врага, которые не взорвались во время падения. В них, кроме мощной боевой части, могут находиться еще и минные ловушки или датчики, которые могут спровоцировать взрыв при попытке вмешательства», – отметили правоохранители.

Читайте также: «Водители – живые люди»: в приграничье Харьковщины больше не ходит транспорт

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 6 августа: ночью летали КАБы, было 11 пожаров
Новости Харькова — главное 6 августа: ночью летали КАБы, было 11 пожаров
06.08.2025, 08:58
Сегодня 6 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 августа: какой праздник и день в истории
06.08.2025, 06:00
БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов
БпЛА «Молния» ударил по АЗС в Харькове, пострадала женщина — Терехов
05.08.2025, 22:13
ISW: россияне пытались продвинуться около Гоптовки и возле Купянска
ISW: россияне пытались продвинуться около Гоптовки и возле Купянска
06.08.2025, 07:33
Десять лет Kharkiv IT Cluster: видят ли айтишники свое будущее в Харькове 📹
Десять лет Kharkiv IT Cluster: видят ли айтишники свое будущее в Харькове 📹
06.08.2025, 08:00
Куда «прилетело» на Харьковщине и каковы последствия ударов: данные Синегубова
Куда «прилетело» на Харьковщине и каковы последствия ударов: данные Синегубова
06.08.2025, 08:55

Новости по теме:

19:10
Как водители в Харькове пропускают технику спасателей: провели эксперимент 📹
22:00
Героев соцсетей Харькова разыскала полиция: видео помогло их наказать
16:50
В Харькове через соцсети нашли нарушителей ПДД: как их наказали (видео)
13:43
Почти 7 тысяч пьяных водителей остановили на Харьковщине в 2024-м. Аналитика
10:20
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Прежде всего касается водителей: копы предупредили о новых взрывных угрозах РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 августа 2025 в 09:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции предупредили о новой опасности для украинцев.".