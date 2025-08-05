«Водители – живые люди»: в приграничье Харьковщины больше не ходит транспорт

Добраться до приграничья Дергачевской громады Харьковской области (Прудянки, Цуповки, Дубовки, Новой Казачьей и других близлежащих сел) теперь можно только своим ходом. Вслед за сокращением маршрута электричек до станции Слатино, с 4 августа перестали курсировать социальные автобусы ОО «Пролиска».

На просьбу местных жителей решить проблему с транспортным сообщением ответил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он напомнил, что ранее из-за увеличения активности российских FPV-дронов ситуация с безопасностью в 10-километровой приграничной полосе ухудшилась. В связи с этим 28 июля «Укрзалізниця» временно ограничила движение электричек по маршруту Харьков – Новая Казачья станцией Слатино. Также ГВА получила официальное письмо от ОО «Пролиска», что из-за значительных потребностей в эвакуации из Донецкой и Днепропетровской областей, где продолжается наступление россиян, и ограниченного финансирования, организация вынуждена приостановить курсирование социальных автобусов в населенных пунктах Дергачевской громады, начиная с 4 августа.

«Я призываю каждого оценить ситуацию с холодным умом и здравым смыслом. Водители автобусов, машинисты поездов и обслуживающий персонал железной дороги – это живые люди, у которых есть семьи. Вряд ли их родные и близкие хотят подвергать их опасности в то время, когда оккупанты бесцеремонно бьют дронами по гражданскому транспорту. К тому же автобус, который еще до полномасштабной войны курсировал по маршруту Харьков – Прудянка – Казачья Лопань, был убыточным для перевозчика, а сейчас – тем более. Ни один перевозчик не соглашается тратить больше, чем зарабатывать, еще и рискуя жизнью собственных работников… Сейчас Дергачевский городской совет ищет гуманитарные проекты, которые потенциально могли бы заменить социальные автобусы «Пролиски». Пока это все, что мы можем сделать», — сообщил Задоренко.

В то же время, заверил он, ситуация не повлияет на доставку гуманитарной помощи в приграничные населенные пункты – люди продолжат получать продуктовые и санитарно-гигиенические наборы.

Задоренко в очередной раз призвал жителей приграничья эвакуироваться.

Напомним, ни один человек не эвакуировался из приграничья Дергачевской громады в течение июля. Там остается около 750 местных жителей. Большинство из них живет в Казачьей Лопани. Об атаках оккупантов в сторону Казачьей Лопани и Кудиевки Генштаб ВСУ информировал еще 26 июля. После этого «Укрзалізниця» сократила маршрут электричек в сторону границы, ограничив его станцией Слатино.

О захвате КПП «Гоптовка» на границе заявили 4 июля российские источники. ISW не нашел этому подтверждения. Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил: россияне действительно штурмовали КПП «Гоптовка», но получили отпор. Воины 58-й бригады ВСУ ликвидировали более десятка захватчиков, остальные отступили. «Гоптовка» остается под контролем СОУ.