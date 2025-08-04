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РФ штурмовала «Гоптовку», удалось ли врагу захватить КПП, ответил Задоренко

Украина 10:32   04.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ штурмовала «Гоптовку», удалось ли врагу захватить КПП, ответил Задоренко

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко рассказал о ситуации на контрольно-пропускном пункте «Гоптовка».

Он подтвердил, что россияне действительно штурмовали пограничный пункт «Гоптовка» на севере Харьковщины. После чего враг начал распространять информацию, что ВС РФ все же захватили КПП.

«Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно совершили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других скрылись обратно в Россию», – написал Задоренко.

Он акцентировал, что на данный момент «Гоптовка» находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Напомним, 4 августа в Институте изучения войны сообщили, что российские источники заявляют о захвате КПП «Гоптовка» на севере Харьковской области. Однако аналитики не смогли найти этому подтверждения.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 10:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко рассказал о ситуации на контрольно-пропускном пункте «Гоптовка».".