РФ штурмовала «Гоптовку», удалось ли врагу захватить КПП, ответил Задоренко
Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко рассказал о ситуации на контрольно-пропускном пункте «Гоптовка».
Он подтвердил, что россияне действительно штурмовали пограничный пункт «Гоптовка» на севере Харьковщины. После чего враг начал распространять информацию, что ВС РФ все же захватили КПП.
«Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно совершили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других скрылись обратно в Россию», – написал Задоренко.
Он акцентировал, что на данный момент «Гоптовка» находится под полным контролем Сил обороны Украины.
Напомним, 4 августа в Институте изучения войны сообщили, что российские источники заявляют о захвате КПП «Гоптовка» на севере Харьковской области. Однако аналитики не смогли найти этому подтверждения.
Читайте также: «Заманчивые перспективы» открываются для РФ возле Купянска – что произошло
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ штурмовала «Гоптовку», удалось ли врагу захватить КПП, ответил Задоренко»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 10:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко рассказал о ситуации на контрольно-пропускном пункте «Гоптовка».".