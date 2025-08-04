РФ штурмувала “Гоптівку”, чи вдалося ворогові захопити КПП, відповів Задоренко

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів про ситуацію на контрольно-пропускному пункті “Гоптівка”.

Він підтвердив, що росіяни дійсно штурмували прикордонний пункт “Гоптівка” на півночі Харківщини. Після чого ворог почав поширювати інформацію, що ЗС РФ все ж таки захопили КПП.

“Оскільки ця новина починає набирати суспільного резонансу, вважаю необхідним повідомити вам про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до росії”, – написав Задоренко.

Він наголосив, що наразі “Гоптівка” знаходиться під повним контролем Сил оборони України.

Нагадаємо, 4 серпня в Інституті вивчення війни повідомили, що російські джерела заявляють про захоплення КПП “Гоптівка” на півночі Харківської області. Проте аналітики не змогли знайти цьому підтвердження.