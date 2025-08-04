РФ заявила про захоплення КПП “Гоптівка” – що відомо ISW

Нещодавно росіяни повідомили про просування на двох ділянках у Харківській області, передають в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, уточнили аналітики, російські блогери стверджують, що армія РФ захопила контрольно-пропускний пункт “Гоптівка” на півночі Харківщини, проте поки що аналітики не можуть підтвердити цю інформацію.

“Російські блогери продовжують стверджувати, що російські війська захопили західний (правий) берег річки Вовча у Вовчанську (на північний схід від міста Харків)”, – зазначили експерти.

Однак і це твердження – фейкове.

Також хибним виявилася і заява ворога про просування у північній частині Куп’янська.

“2 і 3 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська, на північний схід від Куп’янська поблизу Красного Першого, Фиголівки та Кам’янки; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки; і на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки”, – додали в Інституті вивчення війни.