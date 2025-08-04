Live
  • Пн 04.08.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.76
  • EUR 47.64

РФ заявила про захоплення КПП “Гоптівка” – що відомо ISW

Україна 07:35   04.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ заявила про захоплення КПП “Гоптівка” – що відомо ISW

Нещодавно росіяни повідомили про просування на двох ділянках у Харківській області, передають в Інституті вивчення війни (ISW).

Так, уточнили аналітики, російські блогери стверджують, що армія РФ захопила контрольно-пропускний пункт “Гоптівка” на півночі Харківщини, проте поки що аналітики не можуть підтвердити цю інформацію.

“Російські блогери продовжують стверджувати, що російські війська захопили західний (правий) берег річки Вовча у Вовчанську (на північний схід від міста Харків)”, – зазначили експерти.

Однак і це твердження – фейкове.

Також хибним виявилася і заява ворога про просування у північній частині Куп’янська.

“2 і 3 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська, на північний схід від Куп’янська поблизу Красного Першого, Фиголівки та Кам’янки; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки; і на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки”, – додали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Що змінилося в атаках ворога на Куп’янщину, розповів Канашевич

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Росіяни обстріляли підприємство на Чугуївщині – Синєгубов
Росіяни обстріляли підприємство на Чугуївщині – Синєгубов
04.08.2025, 08:42
Генштаб: за добу на Харківщині ворог атакував 17 разів – де точилися бої
Генштаб: за добу на Харківщині ворог атакував 17 разів – де точилися бої
04.08.2025, 08:15
РФ заявила про захоплення КПП “Гоптівка” – що відомо ISW
РФ заявила про захоплення КПП “Гоптівка” – що відомо ISW
04.08.2025, 07:35
Новини Харкова — головне за 4 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 4 серпня: як минула ніч
04.08.2025, 08:17
Сьогодні 4 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 серпня: яке свято та день в історії
04.08.2025, 06:00
Дощ, пориви вітру і туман. Прогноз погоди на 4 серпня у Харкові й області
Дощ, пориви вітру і туман. Прогноз погоди на 4 серпня у Харкові й області
03.08.2025, 21:14

Новини за темою:

11:21
ISW заявляє про просування РФ на Куп’янщині та успіх ЗСУ в районі Борової
07:36
Українські військові контратакують на Харківщині – подробиці від ISW
07:35
ЗСУ контратакують на півночі, РФ наступає біля Куп’янська: що підтверджує ISW
07:16
Росіяни заявили, що Куп’янськ стає “сірою” зоною – що говорять в ISW
07:35
Окупанти заявили про просування на півночі області та на Куп’янщині – дані ISW

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «РФ заявила про захоплення КПП “Гоптівка” – що відомо ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 07:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно росіяни повідомили про просування на двох ділянках у Харківській області, передають в Інституті вивчення війни (ISW).".