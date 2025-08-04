РФ заявила про захоплення КПП “Гоптівка” – що відомо ISW
Нещодавно росіяни повідомили про просування на двох ділянках у Харківській області, передають в Інституті вивчення війни (ISW).
Так, уточнили аналітики, російські блогери стверджують, що армія РФ захопила контрольно-пропускний пункт “Гоптівка” на півночі Харківщини, проте поки що аналітики не можуть підтвердити цю інформацію.
“Російські блогери продовжують стверджувати, що російські війська захопили західний (правий) берег річки Вовча у Вовчанську (на північний схід від міста Харків)”, – зазначили експерти.
Однак і це твердження – фейкове.
Також хибним виявилася і заява ворога про просування у північній частині Куп’янська.
“2 і 3 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська, на північний схід від Куп’янська поблизу Красного Першого, Фиголівки та Кам’янки; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки; і на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки”, – додали в Інституті вивчення війни.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, гоптовка, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2025 в 07:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нещодавно росіяни повідомили про просування на двох ділянках у Харківській області, передають в Інституті вивчення війни (ISW).".