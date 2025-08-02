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Що змінилось в атаках ворога на Куп’янщину, розповів Канашевич

Суспільство 18:38   02.08.2025
Вікторія Яковенко
Що змінилось в атаках ворога на Куп’янщину, розповів Канашевич Скриншот

Ворог активно застосовує свої БпЛА, зокрема FPV-дрони, по Куп’янському району. Однак, як розповів начальник місцевої РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону, тепер росіяни б’ють вглиб території.

«Сьогодні вже є декілька повідомлень щодо застосування БпЛА по приватних будинках, по місту Куп’янську. Ми бачимо, що ворог починає працювати вглиб території Куп’янського району. У нас багато населених пунктів Великобурлуцької громади були попередню добу під атакою, до того у нас Шевченківська громада була під масованою атакою. Є зміни, те, що стосується глибини території Куп’янського району і застосування по ній БпЛА противника», – зазначив Канашевич.

Він уточнив, що наразі ворог знаходиться в населених пунктах, які розташовані близько до Куп’янська. Але, підкреслив, цю ситуацію бачать і місцева влада, і поліція, і СБУ. Усі, запевняє, присутні на місцях і моніторять обстановку.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 18:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог активно застосовує свої БпЛА, зокрема FPV-дрони, по Куп’янському району.".