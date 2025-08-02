РФ штурмувала в районах Вовчанська й Куп’янська: зведення Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку армія РФ тричі штурмувала в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка та Загризове, один бій триває.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 11 разів поблизу низки населених пунктів, серед яких – Чернещина на Харківщині.