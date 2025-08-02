РФ штурмувала в районах Вовчанська й Куп’янська: зведення Генштабу на 16:00
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ще два бої тривають.
На Куп’янському напрямку армія РФ тричі штурмувала в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка та Загризове, один бій триває.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 11 разів поблизу низки населених пунктів, серед яких – Чернещина на Харківщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 16:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".