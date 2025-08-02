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РФ штурмувала в районах Вовчанська й Куп’янська: зведення Генштабу на 16:00

Фронт 16:09   02.08.2025
Вікторія Яковенко
РФ штурмувала в районах Вовчанська й Куп’янська: зведення Генштабу на 16:00 Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку армія РФ тричі штурмувала в районах населених пунктів Куп’янськ, Степова Новоселівка та Загризове, один бій триває.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 11 разів поблизу низки населених пунктів, серед яких – Чернещина на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «РФ штурмувала в районах Вовчанська й Куп’янська: зведення Генштабу на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 16:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".